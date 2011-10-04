〔全球金融〕欧盟将在G20会议上支持为扩充SDR篮子制定路线图--文件

路透卢森堡10月4日电---欧洲将在下周的20国集团(G20)财经领导人会议上呼吁制定一项明确计划,以扩充国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR),此举或给中国施压,促其使人民币汇率更加市场化.

这一路线图或迫使中国为放松人民币汇率管控设定一个时间表.

"G20需要专注于...有必要使那些汇率体系并未市场化的国家,尤其是中国,致力于在汇率体系更趋市场化方面取得明显进展,"参加G20会议的欧盟代表团的一份文件显示.

G20财长和央行官员下周将在巴黎会晤,国际货币体系改革将成为讨论议题之一.(完)