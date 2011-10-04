〔全球金融〕欧盟将在G20会议上支持为扩充SDR篮子制定路线图--文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透卢森堡10月4日电---欧洲将在下周的20国集团(G20)财经领导人会议上呼吁制定一项明确计划,以扩充国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR),此举或给中国施压,促其使人民币汇率更加市场化.
这一路线图或迫使中国为放松人民币汇率管控设定一个时间表.
"G20需要专注于...有必要使那些汇率体系并未市场化的国家,尤其是中国,致力于在汇率体系更趋市场化方面取得明显进展,"参加G20会议的欧盟代表团的一份文件显示.
G20财长和央行官员下周将在巴黎会晤,国际货币体系改革将成为讨论议题之一.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。