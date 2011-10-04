〔路透基点〕沃尔沃汽车金融6亿元贷款利率为中国人行利率的90%--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,沃尔沃汽车金融(中国)有限公司(Volvo Automotive Finance)6亿元人民币三年期定期贷款的利率为中国人行基准利率的90%,而非之前所报导的100%.
法国农业信贷企业与投资银行为主办行及独家额度分配行,三菱东京日联银行亦以主办行身份加入,两家银行各承贷3亿元人民币.
这笔贷款由母公司沃尔沃(AB Volvo)担保.
贷款有1.5年宽限期,还款方式为每半年等额偿还.
资金将用于偿还债务与一般的营运资本用途.
根据公司网站,沃尔沃汽车金融公司于2006年在北京成立,成为沃尔沃金融服务公司(Volvo Financial Services)的首个亚洲分支.上市的母公司沃尔沃是全球最大的卡车、汽车及建筑设备制造商之一,另外也提供船舶和工业应用驱动系统、以及飞机发动机零部件等产品和服务.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。