〔路透基点〕沃尔沃汽车金融6亿元贷款利率为中国人行利率的90%--RLPC

路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,沃尔沃汽车金融(中国)有限公司(Volvo Automotive Finance)6亿元人民币三年期定期贷款的利率为中国人行基准利率的90%,而非之前所报导的100%.

法国农业信贷企业与投资银行为主办行及独家额度分配行,三菱东京日联银行亦以主办行身份加入,两家银行各承贷3亿元人民币.

这笔贷款由母公司沃尔沃(AB Volvo)担保.

贷款有1.5年宽限期,还款方式为每半年等额偿还.

资金将用于偿还债务与一般的营运资本用途.

根据公司网站,沃尔沃汽车金融公司于2006年在北京成立,成为沃尔沃金融服务公司(Volvo Financial Services)的首个亚洲分支.上市的母公司沃尔沃是全球最大的卡车、汽车及建筑设备制造商之一,另外也提供船舶和工业应用驱动系统、以及飞机发动机零部件等产品和服务.(完)