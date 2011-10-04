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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 17:51 BJT

〔欧洲个股〕德意志银行称今年无法实现核心业务税前获利100亿欧元的目标

路透法兰克福10月4日电---德意志银行周二公布:

* 2011年第三季业绩将明显低于预期,受CB&S业务部门的拖累

* 将考虑进一步控制成本

* 第三季将取得盈利,预计2011年全年盈利处于稳健水平

* 集团报表将反映约2.5亿欧元的希腊主权债务减记支出

* 今年将无法实现核心业务税前获利100亿欧元的目标

* 德意志银行(DBKGn.DE)股价扩大跌幅,目前下跌8%(完)

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