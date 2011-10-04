〔欧洲个股〕德意志银行称今年无法实现核心业务税前获利100亿欧元的目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福10月4日电---德意志银行周二公布:
* 2011年第三季业绩将明显低于预期,受CB&S业务部门的拖累
* 将考虑进一步控制成本
* 第三季将取得盈利,预计2011年全年盈利处于稳健水平
* 集团报表将反映约2.5亿欧元的希腊主权债务减记支出
* 今年将无法实现核心业务税前获利100亿欧元的目标
* 德意志银行(DBKGn.DE)股价扩大跌幅,目前下跌8%(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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