〔爱尔兰经济〕央行调降2012年经济展望,因外部动荡损及出口增长

路透都柏林10月4日电---爱尔兰央行周二表示,该国今年经济增长将略超此前预期,但由全球经济放缓导致的出口增长缓慢,将会损及2012年前景.

爱尔兰今年第二季国内生产总值(GDP)取得1.6%的增长,远好于预期.央行称,目前预计今年全年经济将增长1%,这高于先前0.8%的预估.

不过,其将明年GDP增长率预估调降至1.8%,7月底的预估为成长2.1%.爱尔兰央行称,对本国出口至关重要的外部环境不佳,表现为金融市场形势动荡且增长放缓.(完)