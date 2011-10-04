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债券 | 2011年 10月 4日 星期二 19:07 BJT

〔欧洲金融〕希腊财长称未开展债务违约的磋商

路透雅典10月4日电---希腊财政部长Evangelos Venizelos周二称,一直没有有关希腊债务违约的磋商.

"没有讨论违约事宜,"Venizelos在新闻发布会上表示.

他并称,希腊能等到11月中以获取下一笔欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助资金,正如周一在欧元区财长会议上所宣布的.

他提到,由于希腊经济衰退情势比预期更糟糕,该国今年恐不能达到财政赤字目标;而要确保达到新目标,需要获得公众的支持.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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