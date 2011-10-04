〔东南亚股市〕延续跌势,希腊违约隐忧拖累银行股大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月4日电---新加坡股市海峡时报指数.FTSTI周二跌逾3%至两年低点,印尼股市同样跌逾2%,因围绕希腊能否避免债务违约的忧虑丛生,引发股市和其他风险资产进一步下挫.
跌势尾盘加速,银行股跌幅居前,因有关希腊违约的猜测令人担心会出现另一场全球性金融危机.
新加坡股市海峡时报指数收低3.5%,为六周多以来最大跌幅.泰国股市.SETI收低1.6%,一度下挫近3%至14个月低点.
印尼股市.JKSE跌2.4%,马来西亚股市.KLSE跌0.5%.菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI双双跌0.93%.
"目前都是单向交易,每个人都很想沽出...我认为已经过度,"Asia Plus Securities驻曼谷国际股市主管Andrew Yates表示.
"目前,泰国股市并非反映基本面,"他说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。