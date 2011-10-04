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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 19:16 BJT

〔东南亚股市〕延续跌势,希腊违约隐忧拖累银行股大跌

路透曼谷10月4日电---新加坡股市海峡时报指数.FTSTI周二跌逾3%至两年低点,印尼股市同样跌逾2%,因围绕希腊能否避免债务违约的忧虑丛生,引发股市和其他风险资产进一步下挫.

跌势尾盘加速,银行股跌幅居前,因有关希腊违约的猜测令人担心会出现另一场全球性金融危机.

新加坡股市海峡时报指数收低3.5%,为六周多以来最大跌幅.泰国股市.SETI收低1.6%,一度下挫近3%至14个月低点.

印尼股市.JKSE跌2.4%,马来西亚股市.KLSE跌0.5%.菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI双双跌0.93%.

"目前都是单向交易,每个人都很想沽出...我认为已经过度,"Asia Plus Securities驻曼谷国际股市主管Andrew Yates表示.

"目前,泰国股市并非反映基本面,"他说.

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