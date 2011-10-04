〔伦敦美债〕公债期货上涨,因欧元区债务危机重挫股市

路透伦敦10月4日电---美国公债期货周二在欧洲市场走强,受对低风险资产需求提振,因欧元区债务危机重创欧洲银行股.美国中期公债有望重回近期交投区间顶部.

"现在股市再次面临另一波压力,这将利好公债价格,"一名交易商表示.

美国公债期货TYv1升7/64至131-03/32,而欧洲股市大跌,美国股指期货亦显示美股今日将开低.