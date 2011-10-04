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公司新闻(中文) | 2011年 10月 4日 星期二 20:13 BJT

〔标题新闻〕福特汽车与UAW已初步拟定四年劳资协议,稍後双方将分别召开新闻发布会--UAW

* UAW,即美国汽车工人联盟

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nnN1E79303Z]

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