〔国际油市〕亚洲柴油市场上含硫较高柴油升水大涨,因壳牌旗下炼厂停工

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月4日电---亚洲柴油市场上含硫较高柴油升水周二大涨,路透数据显示,升水上升0.15美元至每桶0.60美元.
交易商周二表示,围绕皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡日加工能力50万桶炼厂重新开工的不确定性提高了含硫0.5%等级柴油的升水幅度,并提高了纸货市场的跨月价差.
但这些交易商补充称,这可能只是条件反射式的反应,因亚洲柴油需求仍维持大致稳定.
"由于壳牌石油旗下一炼厂停产,柴油供应总体来说较为紧张,但从基本面来说实际上非常平衡.我不能说这是极端情况,......印尼的需求不多,"新加坡一位交易商称.
含硫0.5%等级柴油主要来自壳牌、艾克森美孚(Exxon Mobil)和新加坡炼油公司以及韩国的SK Energy和Hyundai Oilbank.交易商称,艾克森美孚在新加坡日产60.5万桶的炼能可以弥补目前的一些需求.
柴油掉期市场大致持稳,10月/11月跨月价差为1.73美元,从前一交易日触及的逾三年高位下跌0.07美元.
11月柴油裂解价差大致持稳,仅下跌0.01美元,至每桶较迪拜原油升水18.35美元.
11月航煤裂解价差亦上升0.20美元,至每桶21.13美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 117.05 117.45 117.25 118.60 -1.35 -1.14
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.40 115.80 115.60 116.95 -1.35 -1.15
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.25 116.65 116.45 117.80 -1.35 -1.15
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.00 117.40 117.20 118.60 -1.40 -1.18
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 115.55 117.08 -1.53 -1.31
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 113.82 115.28 -1.46 -1.27 (完)
--编译 于春红;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。