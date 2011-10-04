〔国际油市〕亚洲柴油市场上含硫较高柴油升水大涨,因壳牌旗下炼厂停工

路透新加坡10月4日电---亚洲柴油市场上含硫较高柴油升水周二大涨,路透数据显示,升水上升0.15美元至每桶0.60美元.

交易商周二表示,围绕皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡日加工能力50万桶炼厂重新开工的不确定性提高了含硫0.5%等级柴油的升水幅度,并提高了纸货市场的跨月价差.

但这些交易商补充称,这可能只是条件反射式的反应,因亚洲柴油需求仍维持大致稳定.

"由于壳牌石油旗下一炼厂停产,柴油供应总体来说较为紧张,但从基本面来说实际上非常平衡.我不能说这是极端情况,......印尼的需求不多,"新加坡一位交易商称.

含硫0.5%等级柴油主要来自壳牌、艾克森美孚(Exxon Mobil)和新加坡炼油公司以及韩国的SK Energy和Hyundai Oilbank.交易商称,艾克森美孚在新加坡日产60.5万桶的炼能可以弥补目前的一些需求.

柴油掉期市场大致持稳,10月/11月跨月价差为1.73美元,从前一交易日触及的逾三年高位下跌0.07美元.

11月柴油裂解价差大致持稳,仅下跌0.01美元,至每桶较迪拜原油升水18.35美元.

11月航煤裂解价差亦上升0.20美元,至每桶21.13美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 117.05 117.45 117.25 118.60 -1.35 -1.14

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.40 115.80 115.60 116.95 -1.35 -1.15

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.25 116.65 116.45 117.80 -1.35 -1.15

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.00 117.40 117.20 118.60 -1.40 -1.18

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 115.55 117.08 -1.53 -1.31

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 113.82 115.28 -1.46 -1.27 (完)