〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差升至两年多来高位,壳牌再度出手买入

路透新加坡10月4日电---亚洲石脑油价格周二守在七个月低点附近,裂解价差跌至两个半月低点.但汽油裂解价差则完全相反,升至两年多高位,交易商预期皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS将买入更多汽油.

交易商预期壳牌关闭在新加坡Bukom岛日产量50万桶的炼厂後,供应将吃紧.此前该厂发生火情.

壳牌石油集团从维多公司手中再买入两批10月高辛烷船货.从上周三火灾以来,公司在新加坡现货窗口购入的船货已经达到四批.

"这可能造成汽油短期吃紧,因印度工厂正进行维护,Bukom岛的炼厂又遭关闭,"一名东亚地区交易商表示.

台湾供应同样受到影响,此前台塑炼厂7月底发生火灾後,公司宣布供应面临不可抗力.

但壳牌炼厂关闭对石脑油几乎未造成影响.

"石化商并未给石脑油带来支撑,因利润不佳,"这名东亚的交易商表示.

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌14.00美元至每吨860.50美元,为6月27日触及每吨858.50美元以来低点.

11月下半月和12月下半月互换逆价差缩窄0.50美元至每吨5.50美元,此前曾连续三日持稳于6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌7.02美元,至每吨升水104.73美元,为7月18日触及每吨104.60美元以来低位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升1.41美元至每桶21.12美元,为7月4日触及22.61美元来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.89美元至每桶13.58美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 860.00/861.00 874.50 -14.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.18/93.28 94.79 -1.56

10月石脑油互换NAF-1M-S 856.75/858.75 869.75 -12.00

11月石脑油互换NAF-2M-S 851.00/853.00 864.00 -12.00

97号现货汽油GL97-SIN 118.85/118.95 118.93 -0.03

95号现货汽油GL95-SIN 116.75/116.85 116.95 -0.15

92号现货汽油GL92-SIN 114.30/114.40 114.50 -0.15

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 21.07/21.17 19.71 +1.41