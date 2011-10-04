〔国际油市〕亚洲燃料油跳涨,10月/11月价差和380-cst价差达约10美元

路透新加坡10月4日电---亚洲燃料油市场周二延续其旺盛涨势,现货价差、近月跨月价差和裂解价差均跳涨至七个月高位,得益于市场的看涨情绪继续高涨,壳牌新加坡炼厂依然关闭,以及固定价格水平快速跌落引发日益旺盛的需求.

燃料油市场走强在380-cst市场得到最佳展现,该市场最大程度体现了燃料油市场需求,现货升水飙涨至比新加坡现货报价高出逾10美元/吨,10月/11月跨月价差趋陡至逆价差近10.00美元.

"燃料油市场扬升主要受人气推动...从基本面看,在目前推动市场的大量10月抵达的船货中,仍缺乏合规格的船货.并且壳牌炼厂关闭和持续走低的固定价格水平也是重要因素,後者正刺激需求,我们目前的情势如此.燃料油涨势单纯基于动能,後续涨幅想必有限."

布兰特11月原油期货LCOc1在亚洲收盘时较上日挫跌1.05美元,至每桶100.77美元,比上周三明显下跌,令燃料油11月裂解价差贴水连续第二个交易日缩窄逾每桶3美元.

跨月价差也走强,10月/11月跨月逆价差扩阔至每吨9.75美元,劲升1.00美元;11/12月跨月逆价差微升0.38美元,逼近每吨7.00美元.

但流动性依然清淡或温和,每个合约交投均不足10万吨,包括近月跨月价差,以及10月和11月固定价格合约.

11月裂解价差缩窄0.20美元,12月裂解价差走坚0.29美元,每桶较迪拜原油分别贴水2.26美元和2.61美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 619.60 620.00 619.80 626.95 -7.15 -1.14

现货380CST燃料油 FO380-SIN 615.90 616.30 616.10 622.75 -6.65 -1.07

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 638.00 637.00 639.00 -2.00 -0.31

380CST船用燃料油升水 20.10 21.70 20.90 16.25 4.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.00 7.50 7.25 6.75 0.50 7.41

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 10.00 10.40 10.20 9.63 0.57 5.97 (完)