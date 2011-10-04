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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 21:05 BJT

〔投行观点〕高盛下调标准普尔500指数年末目标位及2012年EPS

路透10月4日电---高盛周二将标准普尔500指数.SPX年末目标位预估从1,250点下调至1,200点,并将标普500指数的2012年每股盈馀(EPS)预估从102美元削减到98美元.

高盛称标准普尔500指数有可能实现2011年EPS预估96美元,以及净利润率预估8.9%.

高盛表示,美国经济将避免出现衰退.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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