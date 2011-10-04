〔投行观点〕高盛下调标准普尔500指数年末目标位及2012年EPS

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月4日电---高盛周二将标准普尔500指数.SPX年末目标位预估从1,250点下调至1,200点,并将标普500指数的2012年每股盈馀(EPS)预估从102美元削减到98美元.
高盛称标准普尔500指数有可能实现2011年EPS预估96美元,以及净利润率预估8.9%.
高盛表示,美国经济将避免出现衰退.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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