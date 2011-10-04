〔全球金融〕G20未准备采取紧急措施,仍讨论希腊偿债能力--加拿大财长

路透渥太华10月4日电---加拿大财长费海提周二表示:

* 20国集团(G20)未准备采取紧急措施,仍在讨论希腊的偿债能力

* 加拿大已倡议赋予欧洲创设的救助工具在规模上的灵活性

* 加元汇价的波动性一直是个让人担忧的事情

* 看到避险资金流入美元资产,对加元也造成影响并不意外

* 加拿大计划在不发生外部冲击的前提下坚持执行财政方案

* 只有发生严重的经济滑坡才会推迟消除赤字的目标,目前这种情况还未发生