〔全球金融〕G20未准备采取紧急措施,仍讨论希腊偿债能力--加拿大财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透渥太华10月4日电---加拿大财长费海提周二表示:
* 20国集团(G20)未准备采取紧急措施,仍在讨论希腊的偿债能力
* 加拿大已倡议赋予欧洲创设的救助工具在规模上的灵活性
* 加元汇价的波动性一直是个让人担忧的事情
* 看到避险资金流入美元资产,对加元也造成影响并不意外
* 加拿大计划在不发生外部冲击的前提下坚持执行财政方案
* 只有发生严重的经济滑坡才会推迟消除赤字的目标,目前这种情况还未发生
* 对于未来一段时间加拿大经济能取得温和增长相对较有信心.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选