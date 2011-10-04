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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 21:54 BJT

〔美国股市〕标准普尔500指数开盘下跌步入熊市区域,受欧债担忧拖累

路透纽约10月4日电---美国标准普尔500指数在周二开盘後跌入熊市区域,比2011年高位挫跌逾20%,因欧洲官员考虑让银行对希腊债务承担更大损失,另外担心债务危机在全球金融体系内蔓延的担忧升温.

道琼工业指数.DJI盘初挫跌124.12点,或1.16%,至10,531.18点,标准普尔500指数.SPX跌12.43点,或1.13%,至1,086.80点,Nasdaq指数.IXIC滑落18.61点,或0.80%,至2,317.22点.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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