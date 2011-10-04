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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 22:06 BJT

〔表格〕美国8月工厂订单下降0.2%,市场预估为持平

路透10月4日电---美国商务部周二公布,美国8月工厂订单下降0.2%,市场预估为持平,8月耐久财(耐用品)订单确认为下降0.1%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

8月 7月 6月

总体新订单 -0.2 2.1 -0.4

扣除运输 -0.2 0.6 0.4

扣除国防 -0.2 2.3 -0.2

耐久财 -0.1 4.2 -1.1

电脑/电子产品 0.6 -3.5 0.9

运输设备 -0.1 15.0 -6.6

非国防资本财 5.0 4.2 -2.4

扣除飞机的非国防资本财

0.9 -0.3 0.8 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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