〔欧洲汇市〕英镑/美元近13个月低位,英国央行将推量化宽松的预期加剧

* 英镑兑美元和欧元在建筑业PMI数据公布後下跌

* 周四将公布量化宽松政策的可能性令英镑走软

* 欧元/英镑有可能在0.8531英镑形成双底技术形态

路透伦敦10月4日电---英镑兑美元周二下跌并逼近13个月低位,兑欧元亦承压,此前疲弱的英国建筑数据令有关英国央行或将重启更多宽松政策的臆测升温.

英镑亦与其他风险较高的资产和较高收益货币一并承压,因融资压力不断增加重压银行业,令部分欧洲的银行因对希腊的风险敞口而承受严重卖压.

英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)自8月的52.6跌至50.1,为2010年12月来低位,低于预估的51.5.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.5%至1.5351美元,距离近期低点1.5326美元不远,後者为2010年9月初迄今最低水准.

"英镑若跌破1.5320/25水平料将触发更多停损单,进而再度下跌."ETX Capital首席外汇交易师Richard Wiltshire表示."由于周四英国央行将公布政策决定,英镑看似仍面临较重压力."

盘中稍早,交易商表示东欧投资人和亚洲主权账户在1.5400/10美元附近有买入英镑兴趣.

"我们在证券和商品市场所见到的异常强劲的风险规避情绪料将增大进一步货币宽松政策的可能性."FX Pro首席策略师Michael Derks表示.

鉴于市场预期英国经济将需要更多量化宽松政策提振,英镑人气在近几周明显走弱.新一轮量化宽松政策将给市场注入英镑大量流动性,需求将会降低.

欧元兑英镑EURGBP=D4在建筑业PMI数据公布後,最新上涨0.6%,报0.8585英镑.欧元自0.8534英镑的盘中低位反弹,交易商称0.86英镑上方的卖单看似限制涨幅.

市场人士表示,欧元自强劲支撑位0.8531英镑附近弹离,後者为9月12日和10月3日触及的低点.该水平看似将构成双底形态,若欧元继续攀升则将能够得到确认.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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