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债券 | 2011年 10月 4日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为4.81

路透华盛顿10月4日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 57.66%

投标倍数 4.81

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,004,041,500

总投标 144,252,531,500

竞争性投标得标 29,739,638,500

非竞争性投标得标 264,403,000

FED附加 6,285,071,700

发行细节

发行日 2011/10/06

到期日 2011/11/03

CUSIP码 9127953R0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李富强;审校 李军

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