〔欧元债市〕德债大涨,Dexia问题拖累比利时和法国公债表现

* 德债大涨,市场关注主权银行回馈圈

* 比利时和法国公债表现稍逊,因Dexia问题升级

* 两年期德债标售可能因避险需求而受益

路透伦敦10月4日电---德债周二连续第三日劲扬,受助于法国-比利时银行Dexia的问题凸现决策者未能解决欧元区债务危机所构成的风险.

比利时和法国公债表现不及德债,因对Dexia(DEXI.BR)在希腊公债的巨大敞口以及获得批发基金问题的担忧促使两国承诺支持该行.

对希腊违约的不安也支持对相对安全德债的需求,之前欧洲财长将发放关键救助贷款的时间推迟至11月中.

德债期货FGBLc1结算价报138.24,上扬80个跳动点,稍早触及高位138.80.瑞银技术分析师Richard Adcock称,收在138.10之上将暗示德债将再度升至9月23日触及的纪录高位139.19,之後是140.81.

欧元区财长还表示,正考虑修改希腊救助计划,这将令民间债券持有人承担更大的损失.不确定性再度增加.

比利时和希腊公债表现最差.10年期比利时公债BE10YT=TWEB收益率攀升20个基点,至3.84%,录得去年11月以来最大单日涨幅.10年期希腊公债收益率GR10YT=TWEB上扬57个基点,报23.942%.

法国公债收益率FR10YT=TWEB小跌,但表现不及可比德债7个基点,法国公债违约保险成本增至升10个基点,至199个基点.

分析师称,鉴于短期内将不会采取任何行动以缓解不断加剧的欧元区市场紧张局面的前景,周三将进行的两年期德债标售应获强劲需求,尽管收益率处在超低水平.

德国周三将标售50亿欧元2013年9月到期的德债,票息为0.75%.

两年期德债DE2YT=TWEB收益率尾盘报0.453%.10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落9.2%,报1.72%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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