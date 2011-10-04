〔欧洲股市〕收低,欧元区债务危机主导市场恐慌情绪

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低2.7%

* Dexia因受希腊风险敞口担忧拖累,挫跌并触及历史低位

* 银行、汽车和建筑类股领跌

路透伦敦10月4日电---欧洲股市周二下跌并临近26个月收盘低位,此前欧洲领导人讨论让银行承担更多希腊债务亏损,并延迟对希腊发放关键救助贷款.有关希腊料将违约的担忧升温.

投资者担心希腊债务违约,恐导致多数持有该国债券风险敞口的欧洲银行蒙受巨额损失,并引发新一轮银行业危机.这料将进一步损及脆弱的全球经济复苏.

Dexia(DEXI.BR)一度大跌38%至历史低位,因市场担忧该机构对希腊的高度风险敞口.Dexia股价下跌20.4%,成交放量,尽管法国和比利时承诺将通过担保来给予支持.

欧洲银行股指数.SX7P下挫4%并领跌,此前17国财长在卢森堡就7月21日达成与持有希腊债券民间投资者的债务互换协议召开会议.该银行股指数今年大跌36.4%.

"市场感到很焦虑,因为有很大的政治不确定性.只要希腊问题尚未找到解决方案,整体环境仍将不利."Generali Investments首席分析师Klaus Wiener表示.

"冰冻三尺非一日之寒.一方面,我们需要向债务水平较高的国家提供资金,但与此同时,治理也存在问题.需要达到很好的平衡."

Wiener称,Generali在9月对股市开始持"减码"观点,并建议投资者在当前不利于经济成长的环境中持有现金.

高盛亦将2012年发达经济体成长预估从2.1%下调至1.3%,凸显出经济前景充满挑战.

一家伦敦交易商对全球60位股票市场人士的调查显示,66%的受访者对年底前的证券市场持看空态度.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.7%,报887.77点,稍早曾一度大跌4%至一周低位.该指数在9月末触及26个月收盘低位,今年迄今大幅下挫了近21%.

"鉴于此刻投资者面对如此之多的负面因素,股市显然不会令人兴奋,即使是出现了超卖的情况."Capital Spreads销售部主管Angus Campbell称.

"全球成长走弱、流动性缺乏和欧洲主权债务危机迟而未决,正在市场内部造成恐慌情绪."

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50.STOXX50E下跌2.2%至2,091.09点.技术图表显示,该指数在2,070点寻获支撑,这是7月-8月波动区间的底部.

英国富时100指数.FTSE收跌2.58%,报4,944.44点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.98%,报5,216.71点,法国CAC-40指数.FCHI跌2.61%,报2,850.55点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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