〔美国债市〕投资级别公司债无新债发售

IFR纽约10月4日电---周二美国投资级别公司债市场无新债发售,昨日开局缓慢,仅有American Tower(AMT.N)一宗新债测试投资者人气.

诚然,随着第四季度拉开序幕,有关欧洲和美国经济情况的悲观情绪已对资本市场构成打击,债券市场也未能幸免.

American Tower透过美国银行美林、巴克莱资本、CA-CIB、加拿大皇家银行和苏格兰皇家银行为5亿美元10年期新债定价,评级为Baa3/BB+/BBB-,但该券定价遇到一定困难,显示昨日需求疲弱及信贷情况.

据传该券定价在较可比公债加码387.5-400个基点区间,但官方指引在400-412.5个基点区间.最终该券收益率报5.90%.

看起来,今天投资者的避险买盘略有降温.美国公债在下午盘交易时小幅下滑.指标10年期公债收益率报1.826%,较昨日收盘的1.8%上涨2.6个基点.30年期公债收益率报2.809%,较昨日2.76%走阔4.9个基点.两年期公债收益率约持稳在0.251%.五年期公债收益率升3.5个基点至0.905%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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