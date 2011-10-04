〔金属期市〕铜价收于每吨7,000美元下方,受宏观面压力拖累

* 铜价连续第二天收于每吨7,000美元下方

* 希腊违约的不确定性引发衰退担忧

* 铜注销仓单升至2009年6月以来最高

* 市场关注:周三公布的美国ISM非制造业数据

路透纽约/伦敦10月4日电---期铜周二连续第五天收低,受宏观面压力拖累,投资者担忧欧洲债务危机恶化对经济的影响.

铜价连续第二天收于每吨7,000美元下方,接近14个月低位,因投资者预期希腊违约,而全球再次衰退的预期亦升温.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示,美联储准备好采取进一步措施避免经济重陷衰退,打压美元,帮助铜价收复部分失地.

"贝南克的讲话某种程度上提振风险偏好,因他提到使用新的工具."丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低190美元或2.7%,报每吨6,800美元,盘中低见6,712美元,周一该期铜触及去年7月来最低的6,635美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跌4.70美分或1.5%,至每磅3.1035美元.

"贝南克的讲话推低美元,提振铜市."Country Hedging分析师Sterling Smith认为.

高盛将2012年铜价预估从每吨10,790美元调降至9,200美元,因其分析师下调2012年全球GDP增长预估.

美国8月工厂订单下降0.2%,暗示制造业可能放缓.

不过市场关注的焦点仍是欧元区,欧洲财长正在考虑让银行承担更多希腊债务的损失,并将一笔重要的金援款支付时间推迟至11月中.

"市场关注的焦点仍是欧洲,大家试图搞清楚情况到底有多糟."Natixis商品研究主管Nic Brown表示.

"人气受消息推动,本周商品市场料动荡.尽管中国休市,成交量下降可能意味着波动更大."澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中写道.

LME数据显示,注销仓单占总库存的比例跳升12.61%,为2009年6月以来最高,暗示铜需求回升.

"市场乐观预计中国存在补库需求,而数据证实了这种预期."Brown称.

国际铜业研究组织(ICSG)周二称,2012年全球精炼铜市场料短缺25万吨.

以下为1722GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 309.15 -5.90 -1.87 444.70 -30.48

LME期铝 2173.00 -30.00 -1.36 2470.00 -12.02

LME期铜 6800.00 -190.00 -2.72 9600.00 -29.17

LME期铅 1886.00 -75.00 -3.82 2550.00 -26.04

LME期镍 18700.00 -325.00 -1.71 24750.00 -24.44

LME期锡 20990.00 490.00 +2.39 26900.00 -21.97

LME期锌 1860.00 -33.00 -1.74 2454.00 -24.21

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=