〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,全球经济忧虑和天气因素拖累市场

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,交易商称因全球经济忧虑严重拖累商品市场,同时部分预报称美国天气有利收割.
CBOT玉米午盘初段短暂走高,因终端用户借助近期价格下跌抢购一些新供给.
不过,收盘前的大量卖盘压低市场.
中国玉米产量将在1.67亿吨,低于美国农业部预估--美国谷物协会.
商品经纪机构INTL FC Stone将2011年玉米产量预估提升1.6%至每英亩148.7蒲式耳.
美国农业部(USDA)称美国玉米收割率为21%,五年均值为23%.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌4-3/4,报每蒲式耳5.87-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为315,364口.
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--编译 洪曦;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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