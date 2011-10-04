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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 05:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,全球经济忧虑和天气因素拖累市场

路透芝加哥10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,交易商称因全球经济忧虑严重拖累商品市场,同时部分预报称美国天气有利收割.

CBOT玉米午盘初段短暂走高,因终端用户借助近期价格下跌抢购一些新供给.

不过,收盘前的大量卖盘压低市场.

中国玉米产量将在1.67亿吨,低于美国农业部预估--美国谷物协会.

商品经纪机构INTL FC Stone将2011年玉米产量预估提升1.6%至每英亩148.7蒲式耳.

美国农业部(USDA)称美国玉米收割率为21%,五年均值为23%.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌4-3/4,报每蒲式耳5.87-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为315,364口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 李军

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