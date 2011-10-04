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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 05:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于经济担忧

路透芝加哥10月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌,交易商称,受累于预报称美国大平原将迎来一些急需的降雨以及市场担忧疲弱的经济将导致粮食需求减少.

受乾旱袭击的美国大平原南部料将在本周末出现急需的降雨,这应扶助新作发芽.

美国农业部周一晚间称,近期播种的冬小麦的发芽率为16%,低于23%的五年均值.

日本在例行标购中寻求购买79,701吨美国食用小麦.

Geosys称,中国小麦产量可能不及预期,因南部小麦产区遭遇乾旱.

12月小麦期货WZ1收低15-1/2美分,报6.04美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为96,403口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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