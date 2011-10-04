〔芝加哥期市〕CBOT大豆连跌三天,因天气因素及全球经济忧虑提振美元

路透芝加哥10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三天下跌,并在触及一年低位後继续扩大跌幅.交易商称因有关全球经济的忧虑提振美元,令投资者继续结清头寸.

天气预报称本周美国中西部天气干燥温暖,以及收割进程良好的预期给市场增加压力.

近月大豆合约Sc1跌至11.52美元,为2010年10月11日迄今最低水准.

盘中交投旺盛,日成交量较30日均值高逾25%.

美国农业部(USDA)表示,截至上周日,美国大豆收割率为19%,之前一周为5%,但仍低于五年均值25%.

商品经纪机构INTL FC Stone将2011年美国大豆单产预估上调至每英亩42.8蒲式耳,之前为41.05.该机构还预计2011年美国大豆产量将在31.57亿蒲式耳,高于此前预计的30.30亿.

加拿大统计局意外将2011年加拿大油籽产量预估调降至1,292.8万吨,夏季中期时为1,320万吨.报告发布前的市场平均预估为1,380万吨.

豆粕期货跟随大豆期货收低.10月合约交割数量为179口.

豆油期货追随大豆和原油收低.10月合约交割总量为426口.

11月大豆期货SX1收低24美分,报每蒲式耳11.53-1/2美元.10月豆油合约BOc1跌0.97美元,收报每磅48.79美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1下挫4.9美元,报每短吨298.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为261,058口,豆油为96,152口,豆粕为78,234口.(完)

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