〔纽约期市〕ICE可可期货从两年低位反弹,咖啡期货大涨

路透纽约/伦敦10月4日电---可可期货周二上扬,因期权相关交易引发价格在跌至逾两年低位後逆转走势.咖啡期货也上扬,受累于价格稍早跌至关键技术位後出现的空头回补买盘.

期糖保持下行,因美国原油期价跌至年内低位,且投资者担忧希腊违约的可能性增加.

一美国资深可可交易商称,"美国可可期权今日成交放量,"可能是可可期货从日低反弹的原因之一.

ICE-12月可可期货CCZ1收涨17美元,报每吨2,592美元,稍早跌至2,540美元的低位,为2009年7月以来近月合约的最低水平.

另外,2010/11年全球可可供应出现创纪录盈馀,令市场基本面利空.

尽管目前估计西非2011/12年可可产量还为时尚早,近期的天气预报预计La Nina天气形态将重现,这扶助提振该地区上一作物年的产量至创纪录水平.

伦敦3月可可期货LCCH2收涨15英镑,报每吨1,732美元,盘中跌至1,703美元,为2009年7月以来最低次月合约收位.

阿拉比卡咖啡转跌为升,之前在2010年6月至2011年5月涨势的50%费波纳奇回档位遭遇强劲支撑,之前价格增长逾一倍.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1攀升3.10美分,或1.4%,收报每磅2.2655美元.

伦敦罗布斯塔咖啡走势震荡,陷于181美元的异常宽阔区间内,在触及10个月低位後,跟随阿拉比卡咖啡期货上扬.1月罗布斯塔咖啡LRCc2大涨73美元,或3.7%,报每吨2,035美元,之前跌至去年12月以来最低1,864美元.

原糖期货稍早因美元走强和油价下跌走低,後扩大跌幅,因投资者抛售,且担忧全球衰退.

ICE-3月原糖期货SBc1回落0.16美分,或0.6%,收报每磅24.69美分,稍早触及24.31美分.12月白糖期货LSUZ1收跌7.70美元,或1.2%,报每吨644.90美元.(完)