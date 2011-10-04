〔纽约期市〕ICE期棉反弹并收高,受投机性和贸易买盘推动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月4日电---期棉周二小幅反弹并收高,受贸易和投机性买盘推动,尽管仍处于区间交易.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高2.66美分,报每磅1.0187美元,盘中交易区间为0.9865-1.0321美元.过去六个交易日市场陷于0.98-1.0321美元的区间内.
汤森路透初步数据显示,周二成交量为近19,400口,较30日均值高逾50%.
分析师称,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克表示美联储准备好采取进一步措施支撑美国经济的评论提振期棉.
交易商称,每当12月期棉接近0.98美元附近的区间低位,棉纺厂和商业买盘就会出现.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月3日,棉花市场未平仓合约为150,881口,略高于截至9月30日的151,074口.周一棉花期货成交量为17,773口,上一交易日为18,981口.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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