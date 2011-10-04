〔全球金市〕金价急跌3%,受累于欧元区债务忧虑和贝南克讲话

* 贝南克称美联储可能再度采取行动提振经济

* 金价保持跌势,尽管股市从最初低点反弹

* 铂金/黄金贴水扩阔至近每盎司200美元

* 市场关注:周三公布ADP民间就业数据

路透纽约/伦敦10月4日电---黄金周二结束三日连涨急跌3%,受累于希腊违约担忧和美联储主席贝南克称将采取进一步举措扶助美国经济.

在周一录得一个月最大单日涨幅後,重燃的黄金避险买盘消退.黄金早盘走低,金融市场因担忧欧元区债务危机走低,标普500指数跌入熊市区域.

金价保持跌势,尽管美国股市从低点反弹,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称,准备好采取进一步举措防止出现二次衰退.

1844 GMT,现货金XAU=劲挫3.2%,报每盎司1,604.09美元,脱离日高1,678美元.

美国12月黄金期货GCZ1收跌41.70美元,报每盎司1,616美元.

成交量低于30日均值,但高于周一的水平.

COMEX黄金期权场内交易员Jonathan Jossen称,大型账户在过去几日买入卖权以对冲下跌风险.

Saxo Bank的高级经理Ole Hansen称,金价走势可能继续挣扎,因在上月大幅回落後,其避险吸引力受到质疑.

股市和商品市场今日走势震荡,市场在欧元区悲观情绪和美联储引发的乐观情绪之间摇摆,但金价则整日保持稳定的下跌走势.

尽管COMEX黄金期货未平仓合约仍接近两年低位,黄金上市交易基金的投资者仍继续相对稳定地持有其仓位,没有大规模资金外流的迹象.

Morningstar上市交易基金分析师Abraham Bailin称,黄金的回调受需求推动,但不一定影响其长期涨势.

高盛重申其12个月金价目标为每盎司1,860美元,但下调了明年油价和铜价预估.

瑞信上调2012年金价预期至每盎司1,850美元,称黄金有继续上行的空间,因危机势将持续.

现货银XAG=急跌3.7%,报每盎司29.23美元.现货铂金XPT=收跌3.2%,报每盎司1,448.99美元.现货钯金XPD=重挫6.3%,报每盎司543.47美元.

铂金/黄金贴水稍早扩阔至接近每盎司200美元的前所未见的水平.铂金价格因美国期货准备金比率上调29%而受创.

--------------------------1844GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1616.00 -41.70 -2.5 1603.20 1681.50 174,978

COMEX白银期货 SIU1 29.839 -0.956 -3.1 29.175 31.355 44,154

COMEX铂金期货 PLV1 1468.60 -48.50 -3.2 1455.00 1515.20 10,615

COMEX钯金期货 PAU1 564.15 -29.60 -5.0 547.20 595.50 5,329

现货金 XAU= 1604.09 -52.31 -3.2 1602.35 1678.00

现货银 XAG= 29.230 -1.110 -3.7 29.180 31.290

现货铂金 XPT= 1448.99 -48.41 -3.2 1456.00 1508.00

现货钯金 XPD= 543.47 -36.58 -6.3 549.02 592.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=