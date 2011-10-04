〔美国债市〕公债价格下跌,贝南克承诺将扶助经济令避险买盘受打压

* 美联储贝南克重申将采取更多措施扶助经济

* 欧洲领导人考虑让银行承受更大希腊债务损失,市场忧虑挥之不去

* 30年期公债收益率触及2009年1月迄今最低水平

路透纽约10月4日电---美国公债价格周二下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克重申,联储已准备好采取更多措施扶助经济,这减轻了投资者的焦虑情绪以及公债避险魅力.

公债价格逆转稍早涨势,当时欧洲领导人讨论是否让银行所持希腊债务承担更大损失,并且希腊得到关键救助贷款的时间推迟到11月中旬.一些分析师认为公债价格过高.

此外,中美两国在美国国会人民币议案问题上的紧张局势不断升级,引发贸易战忧虑.中国是美国公债的最大持有国.

鉴于以上事件打击了市场信心,投资者将部分希望寄托在美联储主席贝南克有关如果需要将推出更多货币刺激政策的承诺上,同时投资者也预期美联储可能推出第三轮公债购买计划(或QE3).

"贝南克的确表示,如果情况允许,联储将采取下一步动作.鉴于他对经济前景预期基调低迷,可以认为近期他将拥有采取此类行动的必要条件,"CRT Capital政府债券策略部主管David Ader称.

贝南克在国会一委员会就经济和美联储政策的作证,引发市场对近期公债涨势进行获利了结,此前欧洲债务问题料造成全球危机的担忧引发避险需求并推涨公债.

公债日内稍晚延续跌势,因股市自稍早的强劲跌势中反弹,并最终大幅收涨,进一步削弱了美国公债避险吸引力.

盘中交投震荡,指标10年期公债US10YT=RR最後下跌21/32,收益率报1.83%,高于周一的1.76%.

盘中稍早,美联储买入八年至10年期公债,以此作为4,000亿美元"卖短债买长债(twist operation)"操作的一部分.10年期公债因此跌势受限.美联储总共买入45.9亿美元公债.

30年期公债US30YT=RR下跌1-29/32,收益率报2.81%,高于周一尾盘的2.73%.30年期公债收益率日内稍早下滑至2.69%,为2009年1月初迄今首见.

尽管周二公债价格下跌,但是有关希腊违约的担忧仍挥之不去,希腊违约可能对全球银行系统造成冲击.

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法国和比利时将为Dexia(DEXI.BR)提供融资担保以试图应对该行对希腊债务的风险敞口问题.救助计划料包括分拆该行.

银行的信贷违约互换(CDS)大涨,而由利率互换利差所计量的银行间短期融资成本USD2YTS=RR则升至2010年6月至今最高水准.

分析师称,在这样的情况下,美国公债收益率料有可能保持在当前较低水平上,而周五非农就业公布前,市场也将保持震荡走势.

"美国公债(价格)目前很高.尽管多数人预计收益率将走低,但是眼下进一步走低的空间不大,"Action Economics全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert表示.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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