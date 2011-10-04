〔美国股市〕大涨,因投资者买入科技股和其他跌幅较大的行业股票

* 贝南克的评论帮助美股收复早盘失地

* 标准普尔500指数一度较2011年高点低20%

* 道指升1.4%,标准普尔上涨2.3%,Nasdaq上扬3%

路透纽约10月4日电---美国股市周二大幅收涨,标普500指数在跌入熊市区域後反弹,录得逾一周最大升幅,投资者涌入市场购买科技股和其他遭受重创的类股和个股.

过去四个月,标准普尔500指数下跌近18%,受全球经济增长低迷和希腊及其他欧元区国家赤字飙升拖累.

不过大跌引发抄底买家周二尾盘入场.苹果今日推出iPhone 4S後市场反映不佳,该公司股价一度下跌逾5%,终场收低0.6%.尽管如此,芯片生产商和大型科技股仍领涨.

"我们买入了一些股票,不过坚持买入资产负债表强劲的,要麽专注于新兴市场或是全球市场的公司股票,一定会避开金融服务业."Fort Pitt Capital Group资深股票分析师Kim Forrest称.

"我们试图寻找低价买入并持有的机会,不过可惜的是我们不知道明天会发生什麽."

道琼工业指数.DJI收涨153.41点,或1.44%,报10,808.71;标准普尔500指数.SPX劲扬24.72点,或2.25%,报1,123.95点.Nasdaq指数.IXIC大涨68.99点,或2.95%,报2,404.82点.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克对国会表示,美联储准备好采取更多措施帮助疲软的经济复苏,提振股市收复失地.

不过欧洲疲软的金融系统料令市场气氛保持紧张.

法国和比利时周二出手救助持有大量主权债敞口的Dexia (DEXI.BR),这是欧元区债务危机中政府援助的首家欧洲银行.交易商称市场传闻欧洲财长同意准备采取行动保护其银行,扶助市场反弹.

"我觉得没有人真的认为希腊不会违约,至少短期债务如此."Forrest表示.

投资者担忧,希腊违约将导致银行资产减值数以十亿美元计,并导致新一轮信贷危机,引发经济衰退.

美国银行业指数.GSPF较4月29日创下的2011年高点下跌近30%.今日该指数大涨4.1%.

摩根士丹利(MS.N)劲升12.3%报14.01美元,不过今年仍下挫48.5%.美国银行周二上涨4.2%报5.76美元.

Nasdsq市场领涨的有Sears Holdings(SHLD.O),该股暴涨11.7%报63.94美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约129亿股,高于今年均值80亿股逾60%.

纽约证交所涨跌股数比约为3:2,Nasdaq市场涨跌股数比约为3:1.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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