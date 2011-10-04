〔美国债市〕机构债利差因避险交易扩阔;房贷美宣布三年期新债周三定价

IFR纽约10月4日电---机构债利差周二表现稍逊,因风险市场表现不佳.尽管股市反弹,但已造成伤害.总体信贷市场利差扩阔,因投资者涌入公债市场避险,且对欧洲银行业而言,危机扩散的担忧成真.

欧洲债务危机和融资紧张状况的受害者Dexia再度需要法国和比利时政府支持,2008年获政府救助.欧盟政府和央行誓言支持该行,但投资者不清楚这是否是更多欧洲银行流动性问题的开始.

机构债利差扩阔1-3个基点,多数原因是稍早涨幅不及公债.

结构性产品主导今日的交投,因有多宗可回赎/结构性供应入市.最新供应获得良好需求,TRACE成交量较高,为80.47亿美元,成交宗数为3,428,其中多数为结构性交易.

房贷美宣布发行2014年11月25日到期的新三年期指标债券,将于周三定价,周四结算.定价指导为较公债收益率上浮34.5个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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