〔美国债市〕机构债利差因避险交易扩阔;房贷美宣布三年期新债周三定价

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约10月4日电---机构债利差周二表现稍逊,因风险市场表现不佳.尽管股市反弹,但已造成伤害.总体信贷市场利差扩阔,因投资者涌入公债市场避险,且对欧洲银行业而言,危机扩散的担忧成真.
欧洲债务危机和融资紧张状况的受害者Dexia再度需要法国和比利时政府支持,2008年获政府救助.欧盟政府和央行誓言支持该行,但投资者不清楚这是否是更多欧洲银行流动性问题的开始.
机构债利差扩阔1-3个基点,多数原因是稍早涨幅不及公债.
结构性产品主导今日的交投,因有多宗可回赎/结构性供应入市.最新供应获得良好需求,TRACE成交量较高,为80.47亿美元,成交宗数为3,428,其中多数为结构性交易.
房贷美宣布发行2014年11月25日到期的新三年期指标债券,将于周三定价,周四结算.定价指导为较公债收益率上浮34.5个基点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。