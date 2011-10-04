〔加拿大股市〕小幅收跌,在跌至23个月低点後削减跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多10月4日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二跌至23个月低位,终盘挽回多数跌幅,因尾盘出现逢低买盘,且有迹象显示美国将祭出更多刺激举措,扶助抵销了对欧洲债务危机的担忧.
美国股市大幅收涨,尾盘强劲反弹.
能源股小幅收涨,但金融和材料股收跌1.3%.
希腊违约的可能性增加,之前欧元区财长将发放关键贷款的时间推迟至11月中.
金矿股跌幅居前,劲挫3.4%,因金价走低.Goldcorp (G.TO)急跌3.8%;Barrick Gold (ABX.TO)劲挫3%.
金融股跟随欧洲银行股走低,尽管加拿大银行对欧洲债务的敞口有限.市场关注对法国-比利时金融机构Dexia SA (DEXI.BR)的信心骤降,这是首家因欧元区主权债危机而不得不救助的欧洲银行.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌73.93点,或0.66%,报11,177.91点,盘中低见10,848.19点,为2009年11月以来最低.10大类股中有六类收跌.(完)
--编译 母红;审校 李军
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英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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