〔加拿大股市〕小幅收跌,在跌至23个月低点後削减跌幅

路透多伦多10月4日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二跌至23个月低位,终盘挽回多数跌幅,因尾盘出现逢低买盘,且有迹象显示美国将祭出更多刺激举措,扶助抵销了对欧洲债务危机的担忧.

美国股市大幅收涨,尾盘强劲反弹.

能源股小幅收涨,但金融和材料股收跌1.3%.

希腊违约的可能性增加,之前欧元区财长将发放关键贷款的时间推迟至11月中.

金矿股跌幅居前,劲挫3.4%,因金价走低.Goldcorp (G.TO)急跌3.8%;Barrick Gold (ABX.TO)劲挫3%.

金融股跟随欧洲银行股走低,尽管加拿大银行对欧洲债务的敞口有限.市场关注对法国-比利时金融机构Dexia SA (DEXI.BR)的信心骤降,这是首家因欧元区主权债危机而不得不救助的欧洲银行.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌73.93点,或0.66%,报11,177.91点,盘中低见10,848.19点,为2009年11月以来最低.10大类股中有六类收跌.(完)

--编译 母红;审校 李军

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