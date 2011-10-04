〔美国股市〕欧元区银行ADR尾盘上扬,受助于资本重组计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约10月4日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周二尾盘强劲反弹,市场对欧元区银行业进行资本重组的计划明显持乐观态度.
欧洲银行ADR今年重挫,受累于市场担忧其对欧元区负债沉重国家的敞口,这导致部分被视为一旦欧洲银行倒闭,将面临风险的美国的银行股走软.
欧洲财长周二同意准备采取行动保卫银行业,因对拟议的第二轮希腊救助计划能否实施的疑虑升温.
欧洲经济事务执委雷恩告诉金融时报,增强银行的资本应是任何此类计划不可或缺的一部分.
纽约梅陇银行欧洲ADR指数.BKEUR跳升2.5%.
尾盘反弹可能暗示亚洲市场开盘将走强,之後欧洲股市也将有良好的开局.
德意志银行(DB.N)攀升近5%,报34.45美元,盘中录得类似的跌幅.
由于市场避险意愿挥之不去,投资者对金砖国家股票的需求不够强劲.对全球性衰退的担忧拖累金砖国家股市的表现.
纽约梅陇银行金砖国家ADR指数在跌1%到涨1.6%的区间内波动,远低于总体市场的波幅.
中国企业ADR表现最好,投资者近期抛售中资企业ADR,因担忧该国经济会硬着陆.
百度(BIDU.O)劲扬4.7%,报110.09美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR劲扬2%;标准普尔500指数.SPX收涨2.25%.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收涨1.4%;拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬1.18%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。