〔美国股市〕欧元区银行ADR尾盘上扬,受助于资本重组计划

路透纽约10月4日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周二尾盘强劲反弹,市场对欧元区银行业进行资本重组的计划明显持乐观态度.

欧洲银行ADR今年重挫,受累于市场担忧其对欧元区负债沉重国家的敞口,这导致部分被视为一旦欧洲银行倒闭,将面临风险的美国的银行股走软.

欧洲财长周二同意准备采取行动保卫银行业,因对拟议的第二轮希腊救助计划能否实施的疑虑升温.

欧洲经济事务执委雷恩告诉金融时报,增强银行的资本应是任何此类计划不可或缺的一部分.

纽约梅陇银行欧洲ADR指数.BKEUR跳升2.5%.

尾盘反弹可能暗示亚洲市场开盘将走强,之後欧洲股市也将有良好的开局.

德意志银行(DB.N)攀升近5%,报34.45美元,盘中录得类似的跌幅.

由于市场避险意愿挥之不去,投资者对金砖国家股票的需求不够强劲.对全球性衰退的担忧拖累金砖国家股市的表现.

纽约梅陇银行金砖国家ADR指数在跌1%到涨1.6%的区间内波动,远低于总体市场的波幅.

中国企业ADR表现最好,投资者近期抛售中资企业ADR,因担忧该国经济会硬着陆.

百度(BIDU.O)劲扬4.7%,报110.09美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR劲扬2%;标准普尔500指数.SPX收涨2.25%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收涨1.4%;拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬1.18%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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