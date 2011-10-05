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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 22:43 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透10月5日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/30/11 较上周 较上年 09/30/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 344.2 -3.1 -21.9 336.3 -4.7 -24.7

馏分油 155.0 -2.0 -11.4 156.9 -0.7 -15.5

汽油 212.4 -5.0 -14.3 213.7 -1.1 -6.2

取暖油 39.8 -0.7 -10.8 40.1 -0.7 -12.0

新配方(RFG)汽油 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.4

煤油型航空燃料 46.4 0.7 -0.1 46.4 0.9 -0.8

原油日加工量 14.4 -0.2 0.4 15.1 -0.1 1.0

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加190万桶,汽油库存增加110万桶,馏分油库存减少30万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 母红

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