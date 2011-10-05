〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透10月5日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/30/11 较上周 较上年 09/30/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 344.2 -3.1 -21.9 336.3 -4.7 -24.7
馏分油 155.0 -2.0 -11.4 156.9 -0.7 -15.5
汽油 212.4 -5.0 -14.3 213.7 -1.1 -6.2
取暖油 39.8 -0.7 -10.8 40.1 -0.7 -12.0
新配方(RFG)汽油 0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.4
煤油型航空燃料 46.4 0.7 -0.1 46.4 0.9 -0.8
原油日加工量 14.4 -0.2 0.4 15.1 -0.1 1.0
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加190万桶,汽油库存增加110万桶,馏分油库存减少30万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 李军;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类