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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 08:40 BJT

〔表格〕澳洲8月经季节调整零售销售较前月增加0.6%,超越市场预估

路透悉尼10月5日电---澳洲统计局周三公布,8月经季节调整後的零售销售较前月增加0.6%.路透调查预估为增长0.2%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 8月 7月 较前月变动(%) 2010年8月

(经季节调整) 20.81 20.68 +0.6 20.38 (完)

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--编译 张若琪;审校 戴素萍

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