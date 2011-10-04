《美国经济焦点》经济"接近于止步不前",美联储准备采取行动--贝南克

* 贝南克在国会表示,美国经济接近于止步不前

* 没有立即实施第三轮量化宽松的计划,但已做好采取进一步行动的准备

* 疲弱的美国就业市场是打击信心的最大原因

* 国会应避免财政紧缩损及经济成长

* 欧洲金融困境持续带来风险

路透华盛顿10月4日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周二对于脆弱的美国经济复苏发表迄今以来最为悲观的评述,称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济.

贝南克称目前就业疲弱,信心受抑且欧洲方面金融风险不断,他呼吁国会在短期内削减财政支出的幅度不宜过大,尽管面临削减长期预算赤字的任务.

他明确表示,美联储货币政策委员会考虑到通胀压力控制良好,且失业情况严重,因此在9月出台新刺激举措之後,仍准备进一步放宽货币政策.

"委员会将继续密切关注经济发展,准备在适当的时候采取进一步行动,在保持物价稳定的前提下促进经济更强劲复苏."贝南克在国会联合经济委员会表示.

与不到两周前联邦公开市场委员会(FOMC)发表的声明相比,贝南克的措辞更加强硬.FOMC当时的声明称,联储将根据未来所得的信息继续评估经济前景,并准备在适当时候使用其政策工具.[ID:nCN1980273]