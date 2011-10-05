修正:《美国经济焦点》经济"接近于止步不前",美联储准备采取行动--贝南克

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* 贝南克在国会表示,美国经济接近于止步不前

* 没有立即实施第三轮量化宽松的计划,但已做好采取进一步行动的准备

* 疲弱的美国就业市场是打击信心的最大原因

* 国会应避免财政紧缩损及经济成长

* 欧洲金融困境持续带来风险

路透华盛顿10月4日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周二对于脆弱的美国经济复苏发表迄今以来最为悲观的评述,称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济.

贝南克称目前就业疲弱,信心受抑且欧洲方面金融风险不断,他呼吁国会在短期内削减财政支出的幅度不宜过大,尽管面临削减长期预算赤字的任务.

他明确表示,美联储货币政策委员会考虑到通胀压力控制良好,且失业情况严重,因此在9月出台新刺激举措之後,仍准备进一步放宽货币政策.

"委员会将继续密切关注经济发展,准备在适当的时候采取进一步行动,在保持物价稳定的前提下促进经济更强劲复苏."贝南克在国会联合经济委员会表示.

与不到两周前联邦公开市场委员会(FOMC)发表的声明相比,贝南克的措辞更加强硬.FOMC当时的声明称,联储将根据未来所得的信息继续评估经济前景,并准备在适当时候使用其政策工具.[ID:nCN1980273]

此後,围绕欧元区主权债务危机结局的不确定性打击了美国企业和消费者信心,拖累经济成长的脚步.美国经济周期研究所(ECRI)上周五表示,美国经济正在步入新一轮衰退.

当被问及美联储是否准备展开新一轮债券购买(即"量化宽松")行动时,贝南克没有表态.

"我们绝没有排除任何可能,因为我们不知道经济将向何处发展.不过我们也没有立即采取此类行动的计划."他说.

然而,美联储有可能进一步为经济提供支撑,这一前景提振美国股市,之前市场在早盘遭遇抛售,标准普尔500指数一度跌至熊市区域.[.NCN]

高盛经济分析师Andrew Tilton表示,欧洲危机的蔓延是一项严重风险,可能给美国带来信贷紧缩的威胁,并削减对欧洲地区的出口."这种影响或令美国经济放缓,到2012年初处于衰退的边缘,"他说.

在令人沮丧的8月过後,近期美国经济数据让人喜忧参半,一项关键的制造业调查报告显示情况意外改善,但这种轻微改善并不足以驱散对经济再陷低迷的忧虑.

周五劳工部公布月度就业报告时,将会对经济的状况给予新的明确.路透调查中受访分析师估计,9月新增就业职位仅为6万个,贝南克的证词发言中也几乎没有提到有大幅改善的希望.

"包括初请失业金人数以及企业聘雇调查等近期数据显示,就业成长可能会进一步疲软,"他向国会联合经济委员会表示.

**财政警告**

贝南克表示,美国政府紧缩财政可能会严重拖累国内经济.美国上半年经济成长率平均不到1.0%.

"一个重要的目标是要避免可能损及经济持续复苏的财政政策行动,"他说.

贝南克强调年初的通胀上扬情况并未深植在经济中,因此物价压力在可见的未来内仍旧受到抑制.

这样的背景让美联储能更轻易在9月决定推出最新的货币宽松措施.美联储当时宣布将卖出4,000亿美元剩馀时间较短的公债,并买进等额剩馀时间较长的公债.

贝南克估计,新政策将把长期利率拉低约0.20个百分点,相当于指标联邦基金利率调降0.5个百分点.美国10年期公债收益率(殖利率)目前已处于数年低位1.83%,协助将抵押贷款和企业借贷成本抑制在格外低廉水准.

"我们认为这对经济来说是很有意义但并非十分庞大的支持.我认为这提供了一些额外的货币宽松,应会对创造就业和成长有所帮助.在经济接近停滞,复苏接近停滞的情况下,这尤其重要,"贝南克说.

"我们需要确保复苏持续且不会走回头路,而且失业率会持续下滑."

**通胀与就业**

共和党议员质问贝南克,美联储在完全就业和物价稳定双重职责下,是否意味着需要向通胀妥协.共和党总统提名候选人培瑞稍早表示,美联储若向经济进一步注资,将有违其职责.

贝南克为美联储最近数十年在物价稳定上的努力辩护.他指出,通胀率在其任职期间平均为2.0%,并将金融危机归咎于监管失责,而非利率过低.

部分经济分析师认为,美联储可能宣布更具体的政策目标,将利率直接与失业率或通胀挂勾.

为应对2008-2009年金融危机和衰退,美联储将利率降至近零水准,并将资产负债表扩张逾两倍至创纪录的2.9兆(万亿)美元,来向银行买进债券.贝南克表示,这并非为华尔街纾困,而是善尽维持物价和金融稳定的职责.(完)