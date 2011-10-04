《综述》美国8月工厂订单数据喜忧参半,经济前景仍不明朗＝2

最新的零售销售数据所释出的讯息亦好坏不一.Redbook Research的9月连锁店销售下滑0.1%,ICSC/高盛在截至10月1日当周的连锁店销售则上升0.1%.

美联储主席贝南克对未来经济提出警告,他在对国会的证词演说中称,美国复苏正"接近蹒跚",并敦促议员不要过快地砍掉政府支出.

在欧洲官员延後对希腊发放重要的援助款後,美国股市在早盘先是受挫,不久後则转为上涨,因贝南克表示美联储已准备好要更加努力帮助经济.

投资人将关注周五出炉的美国就业数据,该数据料将显示就业市场仍无生气.高失业率及庞大的家庭债务让消费者需求乏力.

商务部报告显示,8月扣除运输的新订单下滑0.2%,为六个月来首次下降.

8月运输设备订单减少0.1%,对车辆的需求则下滑了5.3%.

出货继7月增加1.2%後转为下滑0.2%;库存则增加了0.4%.(完)