〔意大利评等〕穆迪调降意大利评级三个级距,称融资风险增大(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透纽约/罗马10月4日电---美国穆迪投资服务公司周二将意大利债券评级调降三个级距,称高负债欧元区国家的融资风险"明显增大".
穆迪将意大利的评级从Aa2下调至A2,评级展望仍为负面,表示该评级在未来几年内仍有可能进一步调降.
"负面展望反映出意大利和欧元区的经济与金融风险持续不断,"穆迪在声明中称.
"市场环境的不确定性以及投资者信心进一步恶化的风险,可能限制该国从公共债务市场进行融资."该机构称.
穆迪亦表示,如果意大利的外部融资渠道存在长期不确定性,则该国评级可能被进一步大幅调降.
穆迪称,意大利还"远远"谈不上违约,但欧元区融资市场人气的总体转变,意味着以可负担的利率水平进行市场融资的能力或许将大大减弱.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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