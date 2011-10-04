〔全球航运〕波罗的海船运指数连跌六日,中国假期导致需求放缓

路透伦敦10月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第六日下跌,船运业务放缓及全球经济忧虑打压人气.

经纪商表示,船运供应成长超过商品需求,料将在未来几个月抑制乾散货运价,全球经济面临愈来愈多的挑战则加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数下滑1点至1,885点.上个月指数升至九个月来最高水准.

经纪商指出,本周乾散货船运料因中国假期而持续迟缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二下跌1.37%,海岬型船舶日平均获利为25,467美元,为连续第六个交易日下滑.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai称,"干散船运市场已自近期高点回落.我们预计,市场仍会进一步下跌,受海岬型船费下滑的拖累."

每日平均获利上个月曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.66%,该型船舶平均获利升至14,181美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)