〔东京汇市〕欧元走势略有起色,但前景依然悲观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元守住涨幅,但难以走高
* 市场希望欧洲对银行业采取进一步行动
* 澳元亦在空头回补买盘的推动下脱离低点
路透悉尼10月5日---欧元周三在亚洲交易时段早盘奋力守住涨幅,此前受一波空头回补买盘提振而全面走高,因有消息称欧元区财长正在考虑采取措施,保护本地区银行业免受主权债务危机的冲击.
欧元兑美元从近九个月低点反弹,兑日圆也从10年低点攀升,但难以继续攀高.
澳洲联邦银行(CBA)分析师Joseph Capurso认为,除非欧元区当局立即采取行动,否则这则消息不大可能对欧元产生持久的影响.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。