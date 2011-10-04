〔东京汇市〕欧元走势略有起色,但前景依然悲观

* 欧元守住涨幅,但难以走高

* 市场希望欧洲对银行业采取进一步行动

* 澳元亦在空头回补买盘的推动下脱离低点

路透悉尼10月5日---欧元周三在亚洲交易时段早盘奋力守住涨幅,此前受一波空头回补买盘提振而全面走高,因有消息称欧元区财长正在考虑采取措施,保护本地区银行业免受主权债务危机的冲击.

欧元兑美元从近九个月低点反弹,兑日圆也从10年低点攀升,但难以继续攀高.

澳洲联邦银行(CBA)分析师Joseph Capurso认为,除非欧元区当局立即采取行动,否则这则消息不大可能对欧元产生持久的影响.