〔全球金融〕美国财长盖特纳称欧洲货币同盟不会瓦解

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月4日电---美国财政部长盖特纳周二表示,欧洲不会任由货币同盟瓦解,但需要更积极行动提升金融体质以保护该同盟.
盖特纳在美国有线电视新闻网(CNN)专访中表示,"他们不会让欧元崩盘.他们不会让欧洲货币同盟瓦解."
他并称,"他们将为其金融体系提供支撑.他们会采取行动迈向财政同盟,并在预算政策上采行更广泛的纪律约束,以确保货币同盟正常运转."(完)
--编译 张荻;审校 王冠中
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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