〔全球金融〕美国财长盖特纳称欧洲货币同盟不会瓦解

路透华盛顿10月4日电---美国财政部长盖特纳周二表示,欧洲不会任由货币同盟瓦解,但需要更积极行动提升金融体质以保护该同盟.

盖特纳在美国有线电视新闻网(CNN)专访中表示,"他们不会让欧元崩盘.他们不会让欧洲货币同盟瓦解."

他并称,"他们将为其金融体系提供支撑.他们会采取行动迈向财政同盟,并在预算政策上采行更广泛的纪律约束,以确保货币同盟正常运转."(完)