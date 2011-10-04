〔日本金融〕央行将延长对地震灾区银行提供低息贷款的计划--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月5日电---日本经济新闻报导称,日本央行将决定延长对3.11地震受灾地区银行提供低息贷款的计划.
该报称,央行将于周四开始为期两天的货币政策委员会会议,会上将决定延长以0.1%利率提供一年期贷款的计划.
日本经济新闻报导称,该项计划原定于本月结束,但目前看来,央行将延长约六个月时间,以确保地震受灾地区的金融机构能够得到充足的资金,满足年底和2011财年结账的需要.
该项计划的放贷规模为1万亿(兆)日圆,截至9月底有将近一半的资金(4,489亿日圆)已经贷出,该报称.
日经报导称,日本央行暂时将维持放贷规模不变,但如果需求增加,则有可能扩大规模.
央行还在考虑建立一个新的工具,以确保一旦重建工作全面启动,企业能够筹到资金.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。