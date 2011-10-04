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宏观经济 | 2011年 10月 5日 星期三 07:49 BJT

《美国重要政经日程》--10月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周原油库存和产出数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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