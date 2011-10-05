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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 08:14 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货上扬,追随隔夜市场尾盘升势

路透悉尼10月5日电---美国谷物期货周三开盘全线上扬,玉米期货一度涨1.3%,之前隔夜市场尾盘冲高,因有报导称欧洲各国财长同意准备保护银行业的举措.

"我们今日在亚洲市场早盘开高,部分反映了隔夜全球市场尾盘上扬的走势,"澳洲联邦银行商品策略师Luke Mathews表示.

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