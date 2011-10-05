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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 08:11 BJT

〔国际油市〕布兰特原油上涨2美元,因美国原油库存下降

路透新加坡10月5日电---布兰特原油期货LCOc1周三上涨2美元至每桶101.79美元,因美国原油库存下降.(完)

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