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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 08:16 BJT

〔日本股市〕开高0.5%,市场谨慎寄望欧洲银行业免受债务危机影响

路透东京10月5日电---日本股市日经指数周三开盘上涨,因防止欧洲银行业免受该地区债务危机影响的工作有望取得进展.

日经指数.N225上扬0.5%至8,499.62点.东证股价指数.TOPX上涨0.5%至739.65点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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