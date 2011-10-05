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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 08:19 BJT

〔韩国股市〕在银行股强劲反弹提振下开高,但涨势或有限

路透首尔10月5日电---韩股继上日大幅下挫後周三开高,追随美股涨势,但穆迪调降意大利评级或限制涨幅.

银行股强劲反弹,KB金融集团(105560.KS)涨近2%.该股上日遭重挫.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11涨0.09%报1,707.69点.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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