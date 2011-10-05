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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 08:25 BJT

〔全球金市〕美国期金涨1%至盘中高点,因欧元反弹

路透新加坡10月5日电---美国期金GCcv1涨1%至每盎司1,633.8美元的盘中高点,因欧元反弹.(完)

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