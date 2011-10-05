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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 08:40 BJT

〔金属期市〕LME期铜上涨2%至每吨6,933美元,结束五日跌势

路透10月5日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨2%至每吨6,933美元,结束五日跌势.(完)

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