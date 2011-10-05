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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 08:42 BJT

〔全球金融〕日财相安住淳称,日本尚未就增加购买EFSF债券做出决定

路透东京10月5日电---日本财务大臣安住淳周三表示,政府尚未对是否增加购买欧洲金融稳定机构(EFSF)债券做出决定.(完)

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